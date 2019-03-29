Саамы упрекнули власти Мурманской области в дискриминации из-за передачи земель охотникам

Проживающие в Мурманской области саамы обратились в ООН с жалобой на передачу пастбищ совхоза на реке Поной Белгородскому охотничьему клубу в долгосрочную аренду, передает «Новая газета».

В письме руководство совхоза «Оленевод» и Фонд саамского наследия и развития заявили, что аукцион на право пользования землей провели без согласования с коренным народом, который здесь проживает. В результате нарушен закон, гарантирующий право на свободное использование земель, необходимых для традиционного хозяйствования, говорится в письме.

Саамы обвинили чиновников Мурманской области в нарушении ряда статей. Среди них – статьи международной конвенции о коренных народах и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Земли передали охотничьему клубу зимой 2019 года. Там расположены пути миграции северных оленей и место зимовки беременных самок лося. Саамские активисты также жаловались в администрацию президента, но помощи не получили.