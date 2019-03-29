В Петербурге планируется митинг «Нет призывному рабству» Акция за отмену военного призыва запланирована в Петербурге на 14 апреля. Среди организаторов – «Молодежное Яблоко» и Движение сознательных отказчиков от военной службы. Как рассказала ЗАКС.Ру координатор Движения сознательных отказчиков Елена Попова, место проведение акции еще неизвестно, но организаторы склоняются к площади Ленина. По словам Поповой, в ближайшее воскресенье, 31 марта, состоится собрание, на котором организаторы определятся с основными лозунгами акциями. Уведомление в Смольный планируется подать после оргкомитета. Напомним, призыв в вооруженные силы России начнется 1 апреля. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен