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14:35

В Петербурге планируется митинг «Нет призывному рабству»

фото ЗакС политика В Петербурге планируется митинг «Нет призывному рабству»

Акция за отмену военного призыва запланирована в Петербурге на 14 апреля. Среди организаторов – «Молодежное Яблоко» и Движение сознательных отказчиков от военной службы.

Как рассказала ЗАКС.Ру координатор Движения сознательных отказчиков Елена Попова, место проведение акции еще неизвестно, но организаторы склоняются к площади Ленина.

По словам Поповой, в ближайшее воскресенье, 31 марта, состоится собрание, на котором организаторы определятся с основными лозунгами акциями. Уведомление в Смольный планируется подать после оргкомитета.

Напомним, призыв в вооруженные силы России начнется 1 апреля.  

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16:42    
Какое величие, какая державность? Раскулачьте сначала ворье казнокрадов единороссов с двойным-тройным гражданством. Тогда и вопите о державности и величии. Срамота!!!

16:39    
Кого призывникам защищать? Банду казнокрадов и убийц единороссов? Мафиозную ОПГ Питерского спикера экс-полкана? Гомье, присосавшееся к госкормушке? Попов свиноподобных зажиревших разбогатевших? Ха-ха!

15:55    
15:45. Вы же не призываете "раскулачивать" олигархов и крупных буржуев в интересах трудового народа России, а только кудахчете постоянно про часы Клишаса, а я ПРИЗЫВАЮ! Но даже дело не в "клишасах", когда на кону геополитическое величие России, её обороноспособность, её будущее, которое и смогут обеспечить наши мощные вооружённые силы, те 6-8 миллионов в возрасте до 40 лет бывших срочников, подготовленных в военном отношении. Вместе с кадровыми офицерами и контрактниками! Россия превыше всего, её сверх державность!!!

15:45    
- 14:54 - "патриотический" лозунг на призывном пункте - ..."умри за часики клишаса!".. очень умно по этому поводу высказался невзоров - ... "русский патриотизм, он призывает защищать не свое благополучие, а чуждое и умирать не за свои права, а за свое бесправие. Даже древнеримские, древнеегипетские рабы не были отдрессированы так, чтобы умирать за право залезть обратно в кандалы"...
... "есть режимы, за которые даже умирать преступление. Но мы прекрасно знаем, что сейчас реальность искажена до такой степени, что это преступление давно уже считается высшим подвигом. Это вот тот самый российский патриотизм, который призывает умереть за свое бесправие и за свои кандалы"... браво, невзоров!....

14:54    
Вражеская акция на 100% против России! Чистейшее национал-предательство, так как ежегодно военную специальность в России получает 300 тысяч молодых ребят - срочников - будущих защитников Отечества! За 10 лет - 3 МИЛЛИОНА подготовленных воинов, за 20 лет - 6 миллионов...Много миллионный мобилизационный ресурс(резерв) - это наше СТРАТЕГИЧЕСКОЕ(!!!) преимущество перед Западом, где почти никто не проходит срочную службу, где нет достойного резерва на случай войны...Запад этим крайне опечален, потому прозападное "Яблоко" своими провокационными акциями играет исключительно на руку врагам России!

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