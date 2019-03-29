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14:58

Варламому кажется, что в Петербурге пора вводить чрезвычайное положение

фото ЗакС политика Варламому кажется, что в Петербурге пора вводить чрезвычайное положение

Раз за разом сталкивающийся с неразумными действиями петербургских чиновников, блогер и урбанист Илья Варламов выступил как максималист и, сгущая краски, заявил о необходимости введения в городе чрезвычайного положения. В своем рассуждении он оттолкнулся от "встречи" с площадью Искусств, которая, по его мнению, благоустроена неподобающим образом и является "стыдобищей какой-то".

"Вся площадь выложена брусчаткой, на ней стоят прекрасные дома. Такого количества замечательных исторических зданий, которые стоят на этом забытом пятачке, нет в большинстве российских городов. Но территория совершенно заброшена, используется под стихийную парковку и отстойник для маршруток", - заметил автор.

По его оценке, в районе Итальянской улицы пешеходные переходы не являются безопасными, тротуары слишком узки, "холодными" гранитными скамейками по понятным соображениям почти никто не пользуется, деревьев и кустов - мало. Самое главное, утверждает Варламов, что это комплекс проблем абсолютно типичен для петербургских общественных пространств.

Отметим, что Варламов вместе с московским политиком Максимом Кацем намерен провести в муниципальные советы своих кандидатов на выборах 8 сентября. Желающих баллотироваться им, по словам блогера, пока не хватает.

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15:59    
Земля обетованная переместилась на северо-запад ? Выбираем кнессет ? Почему жидовьё слетается как мухи на говно ? И ни одного хорошего слова о стране, городе, населении, власти. Даже погода пархатых не устраивает.

15:47    
15:05 Ну да, вот прямо сейчас и начали все вдруг говорить, а до этого все молчали, а власти благоденствовали на лаврах. Проблем в городе и раньше было выше "небесной линии", просто сейчас к этому ещё и выборы приплетают.

15:05    
Нападки на власть Питера(Беглова) будут до сентябрьских выборов: то снега много, то ручьи журчат, то пыль летит, то тротуары узкие, то скамейки холодные и тд. Смысл всего: "Выбери меня!" А не Беглова...

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