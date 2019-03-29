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14:54

Задержанного за плакат с Путиным подростка отпустили из Центра временного содержания

фото ЗакС политика Задержанного за плакат с Путиным подростка отпустили из Центра временного содержания

Задержанного на митинге за свободные выборы в Петербурге несовершеннолетнего активиста отпустили из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Он сообщил о своем освобождении 29 марта в прямом эфире на Facebook.

Юноша провел в Центре пять дней. Активист считает, что его содержание в ЦВСНП было необоснованным. Из-за задержания родителям молодого человека пришлось прервать свою заграничную поездку, добавил он.

Также активист отметил, что Центр напоминает тюрьму - для любого действия необходимо просить разрешение. Кроме того, ему не разрешили воспользоваться телефоном.

Напомним, активиста задержали 24 марта на согласованном митинге «Петербургу - свободные выборы». Молодой человек держал в руках плакат с изображением Владимира Путина и Дмитрия Медведева, который не понравился своим содержанием полицейским. Активист заявил, что его родители уехали, а он остался на попечении бабушки. При этом, из ЦВСНП его согласились выпустить только в случае приезда родителей.

 

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