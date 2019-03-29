Матвиенко вручили орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, считающимся высшей официальной российской наградой. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации. Таким образом, в преддверии своего 70-летия бывший губернатор Петербурга стала девятнадцатым в истории страны человеком - "кавалером", удостоившимся столь высокой награды. Формулировка, содержащаяся в документе, гласит, что Матвиенко заслужила орден "выдающимися заслугами перед Отечеством и многолетней плодотворной деятельностью".



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