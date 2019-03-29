Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:59

Матвиенко вручили орден Андрея Первозванного

фото ЗакС политика Матвиенко вручили орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, считающимся высшей официальной российской наградой. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.

Таким образом, в преддверии своего 70-летия бывший губернатор Петербурга стала девятнадцатым в истории страны человеком - "кавалером", удостоившимся столь высокой награды.

Формулировка, содержащаяся в документе, гласит, что Матвиенко заслужила орден "выдающимися заслугами перед Отечеством и многолетней плодотворной деятельностью".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:30    
Вот если ей вручат орден первоотозванного, я ее поздравлю обязательно.

16:09    
Вот что значит комсомольская юность и задор на всю жизнь!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

16:24 Архангельские ЛГБТ-активисты намерены судиться с полицией   1

15:59 Матвиенко вручили орден Андрея Первозванного   2

15:34 Через суд Гудков добивается отмены закона о неуважении к власти

14:58 Варламому кажется, что в Петербурге пора вводить чрезвычайное положение   3

14:54 Задержанного за плакат с Путиным подростка отпустили из Центра временного содержания

14:35 В Петербурге планируется митинг «Нет призывному рабству»   5

14:17 Муниципал: Кандидат в губернаторы Перов жалуется на препятствия со стороны муниципалов   2

13:57 Петербург отправит амбассадоров в страны Европы и Юго-Восточной Азии

13:55 В результате нападения на мэрию Назрани получил ранение сын главы города   4

13:35 Песков снял с Кремля ответственность за судьбу Исаакия

12:59 Васильева назвала петербургскую систему дошкольного образования лучшей в стране   3

12:36 Навальный ответил на обвинения в разжигании "большевистской ненависти"   7

11:52 Саамы упрекнули власти Мурманской области в дискриминации из-за передачи земель охотникам

11:18 Защита Абызова обжаловала его арест   1

11:13 Глава комитета по контролю за имуществом рассказал депутатам, как изъять медведя   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.