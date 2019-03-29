Архангельские ЛГБТ-активисты намерены судиться с полицией

Представители архангельского ЛГБТ-движения "Ракурс" собираются оспорить неправомерные, с их точки зрения, действия полиции в юридическом порядке, о чем сообщили ЗАКС.Ру. Версия активистов такова: заподозрив, что они якобы пропагандируют гомосексуализм среди несовершеннолетних и тем самым нарушают КоАП, сотрудники МВД "ворвались" в арендованное ими здание, занялись проверкой документов, личных данных и изъяли печатную продукцию.

Отмечается, что в помещении не было обнаружено ни одного человека, не достигшего возраста 18 лет, и что полиция прибыла по некоему анонимному доносу.

По словам юриста, представляющего интересы "Ракурса", с этой организацией, существующей с 2007 года, подобное случилось впервые.