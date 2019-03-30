В "Час Земли" без подсветки останутся Эрмитаж, соборы и мосты

Петербург 30 марта примет участие в международной экологической акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 в городе отключат подсветку основных достопримечательностей.

Без освещения останутся Петропавловская крепость, Троицкий и Исаакиевский соборы, стрелка Васильевского острова, Эрмитаж и другие объекты. Выключат свет на пяти мостах - Дворцовом, Троицком, Большеохтинском, Благовещенском и Биржевом.

Также на стрелке Васильевского острова пройдет шоу, на котором артисты покажут фокусы с электрическими молниями и эксперименты с катушками Тесла. В программу также войдут выступления молодежных коллективов, сет от DJ Sapfir и интерактивы на тему экологии. Каждый участник получит палочку хемилюминесцентного источника света.

«Час земли» - международная акция, в рамках которой по всей планете на час в одно и то же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников. Ее идея - напомнить каждому человеку о возможности личного участия в защите планеты.