В саду 30-летия Октября выступили в его защиту

Сад 30-летия Октября на левом берегу Невы, территории которого угрожает соседство с трассой Восточного скоростного диаметра, стал местом для протестного народного схода. На акции ее участники, среди которых были представители общественного движения "Красивый Петербург" и депутат ЗакСа Борис Вишневский, насчитали около 80 человек.

"Трасса пройдёт прямо над домом №33 (по проспекту Обуховской обороны - прим. ЗАКС.Ру). Жить вблизи такой дороги будет невозможно. Вообще дома здесь расположены очень близко друг к другу. Как тут построить шестиполосную магистраль? Даже в страшном сне не предвидится", - прозвучало на митинге в исполнении одного из гражданских активистов.

Для того, чтобы попытаться хоть как-то повлиять на ситуацию, собравшиеся сформировали общественный совет. Отметим, что уличными акциями проблему строительства ВСД на этом участке "высвечивают" уже не в первый раз.

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