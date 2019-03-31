Уральский коммунист пояснил, почему Зюганов считает Ельцин Центр "гадюшником"

Минувшим вечером, 30 марта, бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов нелестно отозвался о культурно-досуговом Ельцин Центре, располагающемся в Екатеринбурга, и призвал уничтожить его. Посыл коммунист разместил у себя в Twitter, впрочем, не дополнив его никакой конкретикой, которая бы пояснила, почему общественное пространство вызывает у политика такое негодование.

Гадюшник "Ельцин-центра" должен быть уничтожен! — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) 30 марта 2019 г.

Пассаж Зюганова пояснил его соратник по партии, бывший секретарь обкома КПРФ в Свердловской области Роман Зыков.

"Это просто игра на так называемый ядерный электорат. Этот электорат „ведется“ на определенные посылы. Ельцин Центр стал одним из них. В докладах Геннадия Андреевича [Зюганова] Ельцин Центр фигурирует постоянно. Чаще всего как „памятник либерализму“. Поэтому это [заявление] - пиар на ура-патриотический, достаточно шовинистический электорат", - поделился Зыков с порталом URA.ru.

Первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень попыталась проанализировать высказывание Зюганова, но, по её словам, логики в его мыслях не узрела, добавив, что закрывать общественное пространство никто пока не собирается.

Еще на стадии строительства комплекса, напоминает URA.ru, Зюганов именовал его "центром русофобии". Нелестно о месте досуга отзывался и режиссер Никита Михалков.