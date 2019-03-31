Явка на выборах нового президента Украины превысила 45%; зафиксированы нарушения

Согласно данным ЦИК Украины, по состоянию на 15:00 явка на выборах нового главы государства превысила 45%.

"Явка составила 45,22% избирателей по результатам обработки данных 36 из 199 округов", - уведомили в пресс-службе украинского Центризбиркома.

Вместе с тем, в местные полицейские участки уже поступило более 650 сообщений о нарушениях, зафиксированных в ходе электорального события, возбуждено 11 уголовных дел. В охране мероприятия по всей стране задействованы более 130 тысяч правоохранителей. Примечательно, но в большинстве избирательных участков не установлены камеры видеонаблюдения. Помимо прочего, въезд в страну был запрещен наблюдателям из России.

Голосование закончится в 20:00.

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