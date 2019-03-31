Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

31 марта, 20:25

По результатам первых экзит-поллов Зеленский лидирует в выборах президента Украины

фото ЗакС политика По результатам первых экзит-поллов Зеленский лидирует в выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский, выдвинутый от партии "Слуга народа", уверенно лидирует в выборах нового президента Украины: по результатам первых экзит-поллов, он набрал 30,4% голосов электората, уведомляет ТАСС. Следом за ним - нынешний глава государства Петр Порошенко с 17,8% голосов, за ним - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2%.

Голосование официально завершилось в 20:00. Сейчас идет подсчет голосов. Явка на выборах, согласно данным украинского ЦИК, составила 45%.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет объявлен второй тур голосования.

Всего в президентской гонке участвуют 39 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

31 марта, 20:25 По результатам первых экзит-поллов Зеленский лидирует в выборах президента Украины

31 марта, 18:01 Попытка кражи кабеля правительственной связи у Кремля привела к уголовному делу

31 марта, 17:28 Явка на выборах нового президента Украины превысила 45%; зафиксированы нарушения   4

31 марта, 17:01 "Хватит уничтожать науку": петербуржцы вышли в поддержку Пулковской обсерватории   1

31 марта, 16:16 Митинг в защиту Пулковской обсерватории завершился принятием резолюции   2

31 марта, 16:00 Защитники Пулковской обсерватории требуют запретить Setl City вести строительство в Петербурге   1

31 марта, 15:45 Уральский коммунист пояснил, почему Зюганов считает Ельцин Центр "гадюшником"   13

31 марта, 15:12 Лавров настоял на праве российских военных пребывать в Венесуэле   8

31 марта, 15:00 В Петербурге начался митинг в защиту Пулковской обсерватории от застройки

31 марта, 14:30 Стало известно о количестве военной техники на предстоящем параде Победы   2

31 марта, 13:25 Гибель сотрудника при пожаре в Пулково не отразилась на режиме работы аэропорта

31 марта, 13:02 Шлосберг рассказал о петербургской предыстории травли девочки из Псковской области

31 марта, 12:20 Латынина сочла показательной реакцию Медведева на арест Абызова

31 марта, 11:21 Ройзман объяснил мотивы принятия закона о неуважении к власти

31 марта, 10:30 В саду 30-летия Октября выступили в его защиту   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.