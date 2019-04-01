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10:50

Лимонов признал за США "старческое слабоумие", а за Россией - ум

фото ЗакС политика Лимонов признал за США "старческое слабоумие", а за Россией - ум

Анализируя происходящее во внешней политике, 76-летний политик Эдуард Лимонов заметил, что Соединенные штаты Америки страдают от возрастной деменции. В отличие от Кремля, уверяет лидер "Другой России", американцы на высшем уровне пренебрегают дружбой с Китаем, что не есть дальновидно.

"Признаки старческого слабоумия Америки налицо — она ещё покрикивает на всех, но что-то не очень у неё получается добиться своего. <...> Вообще-то растёт алыча уже не для Дональда Трампыча, а скорее для Синь-цзиньпиныча. Ну, и мы у китайского колосса в союзниках. Мы умные", - представил знаменитый писатель свою оценку.

По мнению Лимонова, лидера США Дональда Трампа можно считать "опупевшим", и, кроме того, президент как будто бы намеренно работает на увеличение своего антирейтинга.

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