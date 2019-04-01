Социально-политический проект «Открытый Петербург» представили горожанам

В Петербурге презентовали интернет-проект «Открытый Петербург». Его 1 апреля на пресс-конференции представил директор Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Владимир Шамахов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Цель проекта - оценить качество жизни в районах Петербурга и муниципальных образованиях Ленобласти. Жители города могут оценить работу районной администрации по 8 критериям. В их числе - экологическая ситуация, благоустройство, здравоохранение, доступность образования, ЖКХ, транспорт, безопасность и организация досуга. Также петербуржцы могут оставить на сайте свои инициативы и предложения.

По мнению Шамахова, сейчас главная проблема - отсутствие массового доверия граждан к власти. Он считает, что государство должно прислушиваться к народу при любых решениях. Например, в 2018-м году необходимо было спросить мнение народа о «пресловутой пенсионной реформе», добавил Шамахов.

"Хватит чиновникам самим оценивать себя. Уже пора, чтобы это делали жители города", - заявил директор института.

Он сообщил, что «Открытый Петербург» будет способствовать налаживанию доверительных отношений между обществом и властью. Проект вырос из конкурса «Петербургский чиновник», и конкурс продолжит свое существование, уточнил Шамахов.

София Саттарова