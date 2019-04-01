РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос депо на улице Шкапина

Неправомерный снос исторического здания - депо рядом с Балтийским вокзалом - привел к штрафу в 200 тысяч, который Ленинский районный суд назначачил РЖД, сообщается на сайте КГИОП.

Несмотря на то, что постройка не являлась культурным памятником, она все равно находилась в статусе исторического здания, поскольку возводилась в дореволюционные времена.

Представители железнодорожного монополиста нарушили процедуру: "уже после проведения демонтажных работ РЖД предоставляло в комитет отчет по результатам обследования технического состояния основных конструкций".