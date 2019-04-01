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14:02

РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос депо на улице Шкапина

фото ЗакС политика РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос депо на улице Шкапина

Неправомерный снос исторического здания - депо рядом с Балтийским вокзалом - привел к штрафу в 200 тысяч, который Ленинский районный суд назначачил РЖД, сообщается на сайте КГИОП.

Несмотря на то, что постройка не являлась культурным памятником, она все равно находилась в статусе исторического здания, поскольку возводилась в дореволюционные времена.

Представители железнодорожного монополиста нарушили процедуру: "уже после проведения демонтажных работ РЖД предоставляло в комитет отчет по результатам обследования технического состояния основных конструкций".

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