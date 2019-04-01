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14:33

СР добивается льгот для автомобилистов, использующих газомоторное топливо

фото ЗакС политика СР добивается льгот для автомобилистов, использующих газомоторное топливо

Петербургские справедливороссы подготовили законодательную инициативу, призванную облегчить налоговое бремя для автомобилистов, которые пользуются газомоторным топливом. Для частных лиц предлагается снизить транспортный налог вдвое, а для организаций - полностью его отменить до 2023-го года, в случае, если ими исправно и "веско" платятся другие отчисления в бюджет.

"Петербург не может похвастаться чистотой воздуха. При этом от его состояния напрямую зависит наше здоровье и самочувствие. В профильной комиссии по экологической защите населения мы пытаемся найти все возможные способы, которыми можно улучшить ситуацию", - пояснила свою активность в выбранном направлении автор законопроекта, депутат Надежда Тихонова.

По ее словам, городское правительство делает для стимулирования спроса на газомоторное топливо меньше, чем могло бы. Общественный транспорт, находящийся в ведении чиновников, также, с точки зрения Тихоновой, переходит на газ недостаточными темпами.



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