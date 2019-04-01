СР добивается льгот для автомобилистов, использующих газомоторное топливо

Петербургские справедливороссы подготовили законодательную инициативу, призванную облегчить налоговое бремя для автомобилистов, которые пользуются газомоторным топливом. Для частных лиц предлагается снизить транспортный налог вдвое, а для организаций - полностью его отменить до 2023-го года, в случае, если ими исправно и "веско" платятся другие отчисления в бюджет.

"Петербург не может похвастаться чистотой воздуха. При этом от его состояния напрямую зависит наше здоровье и самочувствие. В профильной комиссии по экологической защите населения мы пытаемся найти все возможные способы, которыми можно улучшить ситуацию", - пояснила свою активность в выбранном направлении автор законопроекта, депутат Надежда Тихонова.

По ее словам, городское правительство делает для стимулирования спроса на газомоторное топливо меньше, чем могло бы. Общественный транспорт, находящийся в ведении чиновников, также, с точки зрения Тихоновой, переходит на газ недостаточными темпами.

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