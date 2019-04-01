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15:39

СК начал проверку после разгрома в редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге

фото ЗакС политика СК начал проверку после разгрома в редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге

Управление следственного комитета по Свердловской области начало проверку по факту погрома в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального СК Александра Шульгу.

По словам Шульги, сообщение о погроме поступило в правоохранительные органы Екатеринбурга утром 1 апреля. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе наличие признаков нарушения ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналистов).

Неизвестные разгромили екатеринбургскую редакцию «Коммерсанта»в ночь на 1 апреля, передает E1.ru. В кабинете гендиректора Сергея Плахотина, главного редактора Николая Яблонского и главного бухгалтера сломали компьютеры, разгромили серверную, на столе Плахотина оставили записку с текстом «Сдохнешь, сявка».

Фото: E1.ru

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