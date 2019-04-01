Николай Буров зачитает петербуржцам "тотальный диктант"

«Тотальный диктант» в Петербурге зачитает бывший директор Исаакиевского собора, советник врио губернатора Алекcандра Беглова Николай Буров, сообщили представители исторического парка «Россия – моя история».

Написать «тотальный диктант» петербуржцы смогут 13 апреля в историческом парке. «Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, участвовать в которой могут все желающие. Ее цель – объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Зарегистрироваться для участия можно с 3 апреля на сайте диктанта.

Буров – народный артист России, актер театра, кино и озвучки. Был главой ГМП «Исаакиевский собор» до 2017 года, выступал против передачи Исаакия РПЦ. В 2018 году стал советником Беглова на общественных началах.