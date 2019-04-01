Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой поступило в суд

Уголовное дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой передано в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, передает ТАСС.

В суде отметили, что дата слушаний еще не назначена. Судебное заседание назначено на 11 апреля. Оно пройдет в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования показаний.

Масляева – единственный фигурант дела «Седьмой студии», который признал вину. По этому делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на «Платформу». Все другие фигуранты не признают свою вину.