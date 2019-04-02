Смольный разрешил построить храм на проспекте Науки вместо поликлиники

Комитет по градостроительству одобрил строительство храма на проспекте Науки, где ранее собирались строить поликлинику, документ опубликован на сайте Смольного.

Храм появится на участке площадью 1470 кв. м. западнее дома № 4 по проспекту Науки. Ранее на этом месте хотели построить поликлинику, но в 2017 году Смольный в суде расторг договор с инвестором ООО «Радуга» из-за невыполнения обязательств.

Теперь на строительство религиозного объекта подал приход храма священномученика Серафима. Сам приход находится неподалеку, на проспекте Науки, 22 – там, где находится храм Тихвинской иконы Божией матери.

Также КГА отдал под религиозную застройку участок площадью 5234 кв. м. на улице Репищева, 14. Заявку подал приход храма иконы Божией Матери «Всецарица».