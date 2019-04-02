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11:37

Смольный разрешил построить храм на проспекте Науки вместо поликлиники

фото ЗакС политика Смольный разрешил построить храм на проспекте Науки вместо поликлиники

Комитет по градостроительству одобрил строительство храма на проспекте Науки, где ранее собирались строить поликлинику, документ опубликован на сайте Смольного.

Храм появится на участке площадью 1470 кв. м. западнее дома № 4 по проспекту Науки. Ранее на этом месте хотели построить поликлинику, но в 2017 году Смольный в суде расторг договор с инвестором ООО «Радуга» из-за невыполнения обязательств.

Теперь на строительство религиозного объекта подал приход храма священномученика Серафима. Сам приход находится неподалеку, на проспекте Науки, 22 – там, где находится храм Тихвинской иконы Божией матери. 

Также КГА отдал под религиозную застройку участок площадью 5234 кв. м. на улице Репищева, 14. Заявку подал приход храма иконы Божией Матери «Всецарица».  

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13:00    
БЕГЛОВУ за это минус, минус, минус...

12:40    
Наглость попов и стяжательство общеизвестны. Но почему им подпевают а администрации ? Я думал, что эра поощрения их жадности кончилась вместе с уходом богомольца. Ан нет ! Ба-а-аальшой минус губеру.

12:40    
Конечно, если будет поликлиника  -это деньги из бюджета надо  тратить на жителей!!!  Зачем, лючше на себя , любимых....

12:35    
Поликлиник, больниц, врачей не хватает! Храм нужен РПЦ. И не храм им нужен, а земля. А вот простые люди НИКОМУ не нужны с проблемами  со здоровьем.

11:56    
на проспекте "науки" надо и вовзодить - "храмы науки" лечебные "храмы"... в градосторительном комитете похоже рулят "православные"?.. попы навязали новый тренд в россии - вместо пилюль, врачей, мед. процедур и прочих мед услуг - поповские платные услуги - святая вода, молитвы, воскуривание ладана божествам и прочие религиозные ритуалы... правда сами попы куда будут обращаться за мед. услугами? - по больничкам, поликлинникам, аптекам и врачам они также как и атеисты бегают...

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