В академии Можайского взорвалась мина, есть пострадавшие

На территории Военно-космической академии имени Можайского взорвалась мина, пострадали четыре человека, пишет 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, пострадавших госпитализируют, характер травм минно-взрывной. На месте работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры и военные, по предварительным данным, погибших нет.

Обновлено: Взрыв произошел на втором этаже здания, когда снаряд попытались перенести. Внутри помещения обрушился лестничный пролет, на третьем этаже оказались заблокированы 15 человек, они не могут спуститься самостоятельно.

Также сообщается о взрыве в одном из учебных заведений Пушкина. По информации проекта BAZA, он прогремел в Институте микробиологии, когда одна из студенток грела банку в микроволновке. Пострадавшую доставили в больнице.