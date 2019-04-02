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15:31

В Госдуму внесли законопроект о "смягчении" муниципального фильтра

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о "смягчении" муниципального фильтра

Депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания проект закона о "смягчении" муниципального фильтра. Согласно инициативе, представленной либерал-демократами, всем кандидатам, желающим выдвинуться в муниципалы на региональных выборах, необходимо будет собрать не 10% подписей от общего числа городских мундепов, а преодолеть 5% порог.

"Действующий «муниципальный фильтр» с порогом от 5 до 10 процентов в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать. Анализ сформировавшейся практики применения такого фильтра показывает серьезное ограничение реальной политической конкуренции, снижение эффективности демократического представительства и значительное падение альтернативности выборов", - следует из пояснительной записки к законопроекту.

Напомним, мунфильтр – процедура, которая обязывает кандидатов на пост главы региона заручиться поддержкой муниципальных депутатов. На данный момент в Петербурге участникам выборов необходимо собрать 10 процентов подписей (около 150) от числа всех представителей МО. Причем собраны они должны быть как минимум в 83 разных округах. Преодолеть данный порог кандидатам, не входящим в "Единую Россию", крайне сложно, так как в большинстве своем в советах МО на данный момент заседают именно представители правящей партии: из 1480 депутатских мандатов 1187 принадлежат единороссам.

С критикой мунфильтра постоянно выступают оппозиционеры. Часто порицает этот механизм и руководитель ЦИК Элла Памфилова. 

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