В марте 2019 года в Петербурге в эксплуатацию введены 362 дома

В комитете по строительству отчитались о количестве введенного в марте 2019 года в эксплуатацию жилья: так, уведомили в подразделении Смольного, всего в прошлом месяце ввели более 180 тысяч квадратных метров, 362 дома на 3227 квартир.

Лидером по количеству сданного жилья стал Невский район: 5 домов на 1246 квартир. Следом за ним - Пушкинский район: 128 домов, 775 квартир. На третьей строчке - Московский район: 22 дома на 413 квартир.

Также в марте 2019-го было введено в эксплуатацию 20 объектов общегражданского назначения, в том числе, торговый комплекс в Красногвардейском районе, административное здание в Кировском районе, складские помещения в Выборгском районе.