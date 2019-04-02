Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

19:56

В марте 2019 года в Петербурге в эксплуатацию введены 362 дома

фото ЗакС политика В марте 2019 года в Петербурге в эксплуатацию введены 362 дома

В комитете по строительству отчитались о количестве введенного в марте 2019 года в эксплуатацию жилья: так, уведомили в подразделении Смольного, всего в прошлом месяце ввели более 180 тысяч квадратных метров, 362 дома на 3227 квартир.

Лидером по количеству сданного жилья стал Невский район: 5 домов на 1246 квартир. Следом за ним - Пушкинский район: 128 домов, 775 квартир. На третьей строчке - Московский район: 22 дома на 413 квартир.

Также в марте 2019-го было введено в эксплуатацию 20 объектов общегражданского назначения, в том числе, торговый комплекс в Красногвардейском районе, административное здание в Кировском районе, складские помещения в Выборгском районе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:56 В марте 2019 года в Петербурге в эксплуатацию введены 362 дома

19:52 Несвятая троица

19:30 Адвокат фигурантки дела "Нового величия": Ребровский оговаривает Павликову

19:11 В "Справедливой России" разработали поправки о предельной зарплате госслужащих

19:01 О взрыве в можайке: «Ни один военный вам ничего не скажет»

18:47 В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию и проектам   1

18:20 Вишневский: Отказ от выбора почётных граждан – прямое неуважение к петербуржцам   2

17:55 СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Можайке

17:33 Беглов: В борьбе с терроризмом поможет диалог цивилизаций   1

16:57 СМИ: Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти за фото с "критикой" Путина

16:26 Суд оставил под арестом активистку "Открытой России" Шевченко   2

16:11 УФАС выдало КИО новое предостережение

15:55 В КРТИ отметили возросшую интенсивность велодвижения в Петербурге   1

15:53 Фонтанка: В Можайке взорвалось СВУ   1

15:31 В Госдуму внесли законопроект о "смягчении" муниципального фильтра

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.