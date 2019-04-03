Директор сибирского хлебозавода полагает, что хлеб в России должен стоить 80 рублей

Генеральный директор омского завода "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн уверен: хлеб в России должен стоить не менее 80 рублей. Итоговая цена продукта, полагает пекарь, должна зависеть от стоимости топлива, затраченного на его транспортировку - так, как это сделано в развитых странах.

Гольдштейн посетовал, что с начала 2019 года цены на зерно и муку в РФ возросли на 20%, в связи с чем все российские хлебопеки вынуждены терпеть убытки в производстве. Именно поэтому, констатировал он, килограмм хлеба и должен стоить минимум 80 рублей - только в данном случае отрасль будет развиваться.

"В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии - там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон. Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба [должен стоить] 80. Если бы он стоил 80 рублей, мы бы столько доброго еще сделали для людей", - приводит издание "СуперОмск" высказывание Гольдштейна.

Согласно прогнозам Российской гильдии пекарей и кондитеров, в 2019 году стоимость хлебобулочных изделий в РФ в среднем вырастет на 5-6%. Связано это с ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ и пшеницу, увеличением арендных ставок.

В конце 2018 года в ряде российских регионов хлеб подорожал на 8-12%.