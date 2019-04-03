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Новости

9:35

Директор сибирского хлебозавода полагает, что хлеб в России должен стоить 80 рублей

фото ЗакС политика Директор сибирского хлебозавода полагает, что хлеб в России должен стоить 80 рублей

Генеральный директор омского завода "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн уверен: хлеб в России должен стоить не менее 80 рублей. Итоговая цена продукта, полагает пекарь, должна зависеть от стоимости топлива, затраченного на его транспортировку - так, как это сделано в развитых странах.

Гольдштейн посетовал, что с начала 2019 года цены на зерно и муку в РФ возросли на 20%, в связи с чем все российские хлебопеки вынуждены терпеть убытки в производстве. Именно поэтому, констатировал он, килограмм хлеба и должен стоить минимум 80 рублей - только в данном случае отрасль будет развиваться.

"В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии - там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон. Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба [должен стоить] 80. Если бы он стоил 80 рублей, мы бы столько доброго еще сделали для людей", - приводит издание "СуперОмск" высказывание Гольдштейна.

Согласно прогнозам Российской гильдии пекарей и кондитеров, в 2019 году стоимость хлебобулочных изделий в РФ в среднем вырастет на 5-6%. Связано это с ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ и пшеницу, увеличением арендных ставок.

В конце 2018 года в ряде российских регионов хлеб подорожал на 8-12%.

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13:01   vladimirnekrasov   vladimirnekrasov1997050p0wy@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog

10:05    
Для 9.52.
Диванный Почемучка.

10:03    
Конечно, 80 рублей. Тогда этому директору хватит на особняк-дворец, поездки за границу с любовницами и семьей,  автомобили супер и т.д. Чтобы быть в тренде!
Сучьи дети, Сталина на вас нет!
Разогнал бы  две трети чиновников  и депутатов, воров бы отправил на лесоповал, отобрал бы сырьевые отрасли и заводы у тех же воров народного имущества  И ВОЦАРИЛА БЫ В РОССИИ СПАВЕДЛИВОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!!!!

9:52    
А почему тогда зарплаты работников не должны быть в России как в Германии и США?
Почему муку в России для выпечки хлеба можно употре[цензура]ть 4-й категории, а не 1-й, как в Германии и США?

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