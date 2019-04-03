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9:56

В России больше не будут выдавать "привычные" СНИЛС

фото ЗакС политика В России больше не будут выдавать "привычные" СНИЛС

ПФР более не будет выдавать ламинированные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, на которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), извещает РИА "Новости".

Отныне вся информация будет храниться только в электронном виде. Каждый новый зарегистрированный индивид вместо бумажного свидетельства получит номер личного лицевого счета, по которому можно будет получить необходимую услугу.

Выписка по счету будет предоставляться ПФР по запросу гражданина.

Данное нововведение никак не отразится на пенсионном обеспечении застрахованного лица, обещают в Пенсионном фонде.

В Минтруда пояснили, что выданные ранее СНИЛС будут по-прежнему действительны и менять их не придется.

Не так давно глава государства подписал федеральный закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета. Согласно нормативному акту, ПФР в обязательном порядке открывает счет на каждого россиянина или иностранного гражданина, который пребывает на территории страны постоянно либо временно. Страховой номер счета будет идентификатором физлица при получении государственных и муниципальных услуг.

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