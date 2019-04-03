Хозяевам разукомплектованных автомобилей сократят срок вывоза машин зимой

Петербургское Заксобрание на заседании в среду, 3 апреля, приняло в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к владельцам разукомплектованных транспортных средств.

Согласно поправке, предложенной единороссом Александром Тетердинко, в период с 16 октября по 15 апреля собственники таких автомобилей будут обязаны убирать свои транспортные средства в течение 7 суток со дня получения извещения. В случае нарушения предусматривается штраф до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей для юридических.

Тетердинко отметил, что таким образом планируется "бороться" с петербуржцами и гостями города, мешающими проводить зимнюю уборку.

В остальные дни максимальный срок хранения разукомплектованных автомобилей останется прежним - 15 дней.

Сергей Еремеев

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