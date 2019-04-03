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11:38

Партия Социальной защиты определилась с кандидатом на пост губернатора Мурманской области

фото ЗакС политика Партия Социальной защиты определилась с кандидатом на пост губернатора Мурманской области

Партия Социальной защиты, от которой на выборы петербургского губернатора собирается идти Виктор Перов, решила, кого "отправить" и на выборы главы Мурманской области. Называется имя Алексея Таранова, на предыдущем этапе своей политической карьеры руководил карельским отделением "Коммунистов России". Теперь эта партия - злейший враг партии Социальной защиты.

"В моих ближайших планах посетить Мурманскую область и провести встречи с избирателями. Так же намерен навестить всех депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр. Готовлю не только предвыборную программу, но и инвестиционную программу, направленную на возрождение экономики Мурманской области", - озвучил Таранов свои ближайшие планы.

Ранее соратник Таранова Перов жаловался на то, что петербургские муниципалы с тем, чтобы его не допустили до выборов, отказываются идти с ним на контакт. В числов планов Перова - возродить память о сталинском наркоме Лаврентии Берии и объединить город и область в единое территориальное образование под названием Ленинград.

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