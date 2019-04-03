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Новости

11:52

Россия больше всех стран Европы тратит на содержание тюрем, но менее остальных - на нужды зэков

фото ЗакС политика Россия больше всех стран Европы тратит на содержание тюрем, но менее остальных - на нужды зэков

Россия лидирует среди европейских стран по уровню расходов на содержание тюрем, однако на нужды заключенных денег тратится вдвое меньше по сравнению с западными "коллегами", делятся "Ведомости" подробностями доклада экспертов Лозаннского университета, подготовленного для Совета Европы.

Так, в РФ ежегодно на тюрьмы из государственного бюджета выделяется порядка 4 млрд евро, из которых лишь 1/7 - расходы на зэков. На одного арестанта в день приходится 2,5 евро. При этом, в Грузии эта сумма составляет 11,7 евро, в Армении - 11,4 евро, Молдавии - 9,4 евро. В странах ЕС на потребности среднестатистического заключенного уходит 66,5 евро ежедневно.

Вместе с тем, уровень смертности среди российских зэков в два раза выше, чем в Европе - 51 случай на 10 тысяч. Отмечается, что каждый десятый умерший - самоубийца.

В то же время Россия лидирует по соотношению числа арестантов к числу населения: по состоянию на начало 2018 года на 100 тысяч граждан приходилось 418 заключенных. Всего же в 2018-м в РФ насчитывалось 602 тысячи людей, отбывающих срок в колониях.

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13:00   vladimirnekrasov   vladimirnekrasov1997050p0wy@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog

12:29    
Тюрьма в России является сакральным институтом, языческим святилищем, которому приносятся бюджетные и человеческие жертвы.

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