Россия больше всех стран Европы тратит на содержание тюрем, но менее остальных - на нужды зэков

Россия лидирует среди европейских стран по уровню расходов на содержание тюрем, однако на нужды заключенных денег тратится вдвое меньше по сравнению с западными "коллегами", делятся "Ведомости" подробностями доклада экспертов Лозаннского университета, подготовленного для Совета Европы.

Так, в РФ ежегодно на тюрьмы из государственного бюджета выделяется порядка 4 млрд евро, из которых лишь 1/7 - расходы на зэков. На одного арестанта в день приходится 2,5 евро. При этом, в Грузии эта сумма составляет 11,7 евро, в Армении - 11,4 евро, Молдавии - 9,4 евро. В странах ЕС на потребности среднестатистического заключенного уходит 66,5 евро ежедневно.

Вместе с тем, уровень смертности среди российских зэков в два раза выше, чем в Европе - 51 случай на 10 тысяч. Отмечается, что каждый десятый умерший - самоубийца.

В то же время Россия лидирует по соотношению числа арестантов к числу населения: по состоянию на начало 2018 года на 100 тысяч граждан приходилось 418 заключенных. Всего же в 2018-м в РФ насчитывалось 602 тысячи людей, отбывающих срок в колониях.