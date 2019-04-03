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Новости

12:30

СМИ: У следствия появилось несколько версий взрыва в академии Можайского

фото ЗакС политика СМИ: У следствия появилось несколько версий взрыва в академии Можайского

Взрыв в академии Можайского, прогремевший 2 апреля и ранивший людей, мог состояться по нескольким причинам, считает следствие по делу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

"Рассматриваются различные версии - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, то есть неумышленного подрыва до использования взрывного устройства в преступных целях, в том числе, покушения на убийство", - рассказал компетентный собеседник.

С учетом того, что пока никто не признался в "авторстве" произведенного взрыва, под подозрение попали преподаватели, курсанты и технические работники.

Взрывное устройство сработало около 13:30 во время обезвреживания его саперами. Травмы разной степени тяжести получили четыре человека.

Отметим, что инцидент случился за день до второй годовщины взрыва в петербургском метро, унесшего жизни 16 человек.

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