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12:58

Макаров назвал подсудимых по делу о взрыве в метро террористами и выступил за смертную казнь

фото ЗакС политика Макаров назвал подсудимых по делу о взрыве в метро террористами и выступил за смертную казнь

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что все подсудимые по делу о взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года - террористы, и выразил надежду, что суд примет по отношению к ним жесткое решение.

- Вы знаете, что начался суд над террористами. Все они задержаны, все причастны к террористическому акту, - сообщил Макаров на брифинге. -  Безусловно, суд должен принять решение, которое станет не просто предупреждением, а тяжелой расплатой, неумолимой расплатой. Расплатой, которая всегда настигнет вот этих врагов.

При этом Макаров ошибся с количеством погибших в результате взрыва. Он заявил, что погибших было 14 человек, хотя взрыв унес жизни 15 петербуржцев, а шестнадцатым был предполагаемый террорист-смертник. 

Также спикер ЗакСа высказался за возвращение смертной казни по отношению к террористам.

- Двадцать лет назад Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал: “Мочить террористов в сортире”. Самый подходящий сортир для них - это смертная казнь, - отметил Макаров.

Накануне начался суд над обвиняемыми в причастности к организации террористическом акта. На скамье подсудимых оказалось 11 человек. Все они отказались признавать вину. Несколько человек заявили о пытках и подброшенном оружии.

Напомним, взрыв в вагоне метро между станциями “Технологический институт” и “Сенная площадь” 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, в том числе предполагаемого террориста-смертника. Всего пострадало около 100 человек.

Сергей Еремеев



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16:01    
13-15 Вы узнайте сначала, сколько подсудимых ( в процентах ) , особенно обвиняемых по тяжким статьям, признали сразу свою вину, а потом делайте "глубокомысленные" выводы. И откуда вы знаете, как получают показания? От таких же, как вы,  "знатоков" ? Или от провокаторов и подсудимых, которые идут на любую ложь ради оправдания ?

13:15    
Но ведь подсудимые не признали своей вины. Есть о чем подумать. А знаем, как выбивают показания...
Макаров, похоже, "сталинистом" стал.

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