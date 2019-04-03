Макаров назвал подсудимых по делу о взрыве в метро террористами и выступил за смертную казнь

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что все подсудимые по делу о взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года - террористы, и выразил надежду, что суд примет по отношению к ним жесткое решение.

- Вы знаете, что начался суд над террористами. Все они задержаны, все причастны к террористическому акту, - сообщил Макаров на брифинге. - Безусловно, суд должен принять решение, которое станет не просто предупреждением, а тяжелой расплатой, неумолимой расплатой. Расплатой, которая всегда настигнет вот этих врагов.

При этом Макаров ошибся с количеством погибших в результате взрыва. Он заявил, что погибших было 14 человек, хотя взрыв унес жизни 15 петербуржцев, а шестнадцатым был предполагаемый террорист-смертник.

Также спикер ЗакСа высказался за возвращение смертной казни по отношению к террористам.

- Двадцать лет назад Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал: “Мочить террористов в сортире”. Самый подходящий сортир для них - это смертная казнь, - отметил Макаров.

Накануне начался суд над обвиняемыми в причастности к организации террористическом акта. На скамье подсудимых оказалось 11 человек. Все они отказались признавать вину. Несколько человек заявили о пытках и подброшенном оружии.

Напомним, взрыв в вагоне метро между станциями “Технологический институт” и “Сенная площадь” 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, в том числе предполагаемого террориста-смертника. Всего пострадало около 100 человек.

Сергей Еремеев

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