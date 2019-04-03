Лимонов о взрыве в академии Можайского: Хотим правды и только правды

Писатель и политик Эдуард Лимонов потребовал у следствия как можно более честной и открытой работы в рамках дела о взрыве в академии имени Можайского, потрясшего Петербург 2 апреля. Детали происшествия, между тем, уже его смущают. В своем "Живом журнале" лидер "Другой России" опасается того, что власти могут побояться признать случившееся террористическим актом, если вдруг эта версия окажется верной.

"Уж больно скандально всё. Версия о том, что взорвалась якобы учебная "мина", это чепуха на постном масле. Но вот увидите, нам будут сейчас впаривать взрыв учебной "мины", хотя на то они и учебные, чтобы не взрываться", - отметил Лимонов.

Он также предположил, что скрывают имя некоего "випа", которого ждали в академии.

"Хотим правды, правды и только правды. Не надо нам "Курска" и взрыва бытового газа в Магнитогорске с несусветными 39 трупами!", - заявил главный другоросс.

Взрывное устройство сдетонировало около 13:30 в процессе обезвреживания его саперами. Увечья разной степени тяжести получили четыре человека.