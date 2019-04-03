Макаров попросил Матвиенко помочь своей подчиненной Шик

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой взять под личный контроль вопрос защиты матерей, “неправомерно лишенных возможности воспитывать своих детей”. Об этом Макаров заявил в ходе своего брифинга в среду, 3 апреля.

В обращении к Матвиенко Макаров упомянул историю сотрудницы аппарата Заксобрания Юлии Шик, бывшей жены директора Музея стрит-арта Андрея Зайцева.

Шик в декабре 2017 года написала в Instagram, что ее муж похитил и увез детей. Зайцев, в свою очередь, ответил, что детей не крал. Свою бывшую жену он обвинил в том, что она требовала от него переоформить на нее квартиру.

Макаров не раз комментировал эту ситуацию, называя Андрея Зайцева и его отца Дмитрия Зайцева, директора “Завода слоистых пластиков”, “олигархами”.

- Господа Зайцевы сейчас пытаются найти выход на меня, чтобы со мной можно было договориться, чтобы я к ним не вмешивался, а они тихо сидели, - сообщил журналистам Макаров. - Но разве можно договориться с семьей, которая является позором Санкт-Петербурга?

В августе 2018 года Ленинский районный суд постановил передать детей матери, однако этого так и не произошло. По мнению спикера, необходимо совершенствовать законодательство о защите материнства.

Ранее Макаров обращался по вопросу Шик в Верховный суд, Следственный комитет, Генпрокуратуру и к президенту Владимиру Путину.

Сергей Еремеев

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