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13:25

Макаров попросил Матвиенко помочь своей подчиненной Шик

фото ЗакС политика Макаров попросил Матвиенко помочь своей подчиненной Шик

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой взять под личный контроль вопрос защиты матерей, “неправомерно лишенных возможности воспитывать своих детей”. Об этом Макаров заявил в ходе своего брифинга в среду, 3 апреля. 

В обращении к Матвиенко Макаров упомянул историю сотрудницы аппарата Заксобрания Юлии Шик, бывшей жены директора Музея стрит-арта Андрея Зайцева.

Шик в декабре 2017 года написала в Instagram, что ее муж похитил и увез детей. Зайцев, в свою очередь, ответил, что детей не крал. Свою бывшую жену он обвинил в том, что она требовала от него переоформить на нее квартиру.

Макаров не раз комментировал эту ситуацию, называя Андрея Зайцева и его отца Дмитрия Зайцева, директора “Завода слоистых пластиков”, “олигархами”.

- Господа Зайцевы сейчас пытаются найти выход на меня, чтобы со мной можно было договориться, чтобы я к ним не вмешивался, а они тихо сидели, - сообщил журналистам Макаров. - Но разве можно договориться с семьей, которая является позором Санкт-Петербурга?

В августе 2018 года Ленинский районный суд постановил передать детей матери, однако этого так и не произошло. По мнению спикера, необходимо совершенствовать законодательство о защите материнства.

Ранее Макаров обращался по вопросу Шик в Верховный суд, Следственный комитет, Генпрокуратуру и к президенту Владимиру Путину.

Сергей Еремеев



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16:55    
15-02
Похоже Макаров в этой истории - "папик". Уж очень странно, что спикер заксобрания города так рьяно бьётся за одну из многочисленных сотрудниц. Все дела бросил и во все колокола бьёт. Аж в Генеральную прокуратуру челобитные подаёт. Видно Юля очень хорошо работает, высококлассная специалистка и языком владеет в совершенстве. Неспроста и бывший муж хочет с ним поговорить.

15:02    
Видимо есть личный интерес, например к бизнесу этих Зайцевых.Другого объяснения  такой активности нет.

14:20    
13.57
Ему не до сук.

14:11    
А помирить бывшего депутата Ольгу Литвиненко  и действующего ректора Горного института Владимира Литвиненко спикер Макаров не пробовал?

13:57    
Макарову с другими семьями "договаривался", а тут не прокатило.
Господин Макаров, Гуру Вы наш всех времен и народов, не пора ли оборотить взор на проблемы питерцев?
Вот Вам тема: ПЕРЕТОП.
Вы за все Ваше правление так и не смогли добиться от ГУП ТЭК регулирования отопления с учетом погоды.
Живем, как в каменном веке...

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