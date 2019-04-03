Вишневский призвал депутатов ЗакСа подумать и выбрать почетных граждан Петербурга

Лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский в очередной раз обратил внимание коллег по парламенту на необходимость выбора почетных граждан Петербурга в 2019 году. Депутат выступил с трибуны Законодательного собрания в конце пленарного заседания 3 апреля - на следующий день после заседания парламентской комиссии по культуре, рекомендовавшей выборы не проводить.

Вишневский напомнил, что народный артист СССР Олег Басилашвили и директор Эрмитража Михаил Пиотровский на днях направили обращения к депутатам, попросив их выбрать новых почетных граждан.

- Прислушайтесь к их словам, они дурного не посоветуют, - порекомендовал “яблочник”.

Кроме того, Вишневский акцентировал внимание на том, что один из претендентов на высокое звание, ректор Европейского университета Борис Фирсов, пережил блокаду Ленинграда, поэтому в юбилей снятия блокады отказывать ему даже в рассмотрении его кандидатуры некрасиво.

Напомним, на звания почетных граждан в 2019 году помимо Фирсова претендуют певица Эдита Пьеха и режиссер Александр Сокуров. Юридическое управление ЗакСа нашло в документах об их выдвижении нарушения и во вторник, 2 апреля, парламентская комиссия по культуре проголосовала за то, чтобы рекомендовать депутатам не рассматривать вопрос о присвоении званий почетных граждан. За это проголосовали только депутаты “Единой России”.

Сергей Еремеев

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