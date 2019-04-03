Грудинин возглавил топ-20 преемников Зюганова по версии фонда "Петербургская политика"

Фонд "Петербургская политика", возглавляемый политологом Михаилом Виноградовым, опубликовал рейтинг из 20 публичных фигур, которые способны в будущем сменить на посту главы КПРФ ее бессменного 75-летнего предводителя Геннадия Зюганова. Лидером своеобразного "зачета" стал бизнесмен Павел Грудинин, которому в марте ЦИК отказался передавать освободившийся думский мандат скончавшегося ученого Жореса Алферова и который, будучи выдвинутым коммунистами на последних президентских выборах, занял второе место. Примечательно, что формально членом КПРФ Грудинин не является. В своем исследовании сотрудники фонда проанализировали сильные и слабые стороны каждого из потенциальных кандидатов в преемники. Слабыми местами директора совхоза имени Ленина оказались "уязвимость для контрпропаганды" и "острый конфликт с частью федеральных элит".

"Судя по первой реакции Зюганова, тема по-прежнему запрещена к публичному обсуждению. Понятно, что публичного сценария по преемственности у КПРФ нет, а варианты есть самые разные от нового Черненко до нового Горбачева. Составляя список возможных преемников Зюганова, мы пошли по консервативному пути и взяли двадцатку самых статусных, заметных представителей КПРФ", - прокомментировал новейший материал Виноградов в беседе с "Эхом Москвы".

Политологи составили также топ-21 "кандидатов в кандидаты", и туда, в частности, вошла лидер коммунистов в петербургском парламенте Ольга Ходунова.

Геннадий Зюганов руководит центральным комитетом партии с февраля 1993-го года.

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