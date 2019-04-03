Память о жертвах теракта в метрополитене двухлетней давности увековечат

В петербургском правительстве приняли решение увековечить память о 15 безвинно погибших людях в ходе теракта в метрополитене двухлетней давности, сообщает ТАСС. Информацию об этом озвучил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"На встрече с родственниками [жертв теракта] они выразили инициативу увековечить память погибших. Я думаю, что его [памятный знак] установят значительно быстрее, чем к следующей годовщине. Вид памятника мы определим вместе с родственниками погибших, - объявил чиновник.

Известно о том, что руководство метрополитена идею поддержало. По всей вероятности, знак установят в вестибюле станции "Технологический институт".

Трагедия датируется 3 апреля 2017 года. В результате действий смертника Акбаржона Джалилова взрывное устройство сдетонировало в разгар рабочего дня в вагоне, когда поезд находился между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибло 15 человек и более 60 пострадало. В тот же день удалось предотвратить взрыв на станции метро "Площадь Восстания": саперы обезвредили взрывчатку, спрятанную в бесхозной сумке в подземном вестибюле.

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