Украинские власти решили полностью запретить прямое авиасообщение с Россией - за исключением, если такого рода перелеты потребуются международным организаям ООН, ОБСЕ и Красный Крест.

Формальным поводом для этого, как пишет ТАСС, стали визиты в Москву украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, часто называемых различными политологами целиком "прокремлевскими" ставленниками.

По мнению главы украинской полиции Арсена Авакова, их прямые авиаперелеты стали возможны благодаря тому, что они "воспользовались лазейкой в украинском законодательстве". Возглавляемое Аваковым министерство оперативно на это отреагировало и подготовило изменения в законодательство для того, чтобы исключить любую вероятность "нерегулярного авиасообщения между Украиной и страной-агрессором".

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, своего рода демарш Бойко и Медведчука выглядил как унижение украинской государственности.

Юрий Бойко, поддержанный авторитетом Медведчука, участвовал в первом туре президентских выборов 31 марта и не прошел во второй. В свою очередь, в завершающем раунде выборов сразятся действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, о политических талантах которого не было ничего известно широкой общественности до наступления 2019-го года.