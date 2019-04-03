Турчак предложил смягчить наказание для мундепов за неверные сведения в декларациях

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак внес на рассмотрение Государственной думы пакет поправок, предполагающих частичное смягчение ответственности муниципальных депутатов, недостоверно отобразивших сведениях о доходах в налоговой декларации, указано на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Турчак полагает резонным наказывать недобросовестных депутатов выговорами либо освобождением от должности.

Вице-спикер подчеркнул, что, по его ведению, необходимость принятия данных поправок обусловлена тем, что на данный момент за предоставление ложных сведений единственная мера "санкции" в отношении "провинившегося" мундепа - досрочное прекращение полномочий. В связи с этим нередко возникают случаи, когда после проверок надзорных органов депутаты массово освобождаются от полномочий, что "парализует работу органов местного самоуправления". Обусловлено это в том числе и тем, что около 90% муниципалов "работают на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов, нередко допускают ошибки и неточности"

"Введение альтернативных мер позволит дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции. И при отсутствии умысла предоставить недостоверные сведения либо с учетом иных объективных обстоятельств позволить гражданам, имеющим значительный опыт, высокую квалификацию, продолжить осуществлять депутатские полномочия в муниципальном образовании", - следует из обоснования к пакету поправок.