ФСБ уведомила о задержании мэра Евпатории

Руководитель администрации Евпатории Андрей Филонов задержан после обысков, проведенных региональным УФСБ в городской управе, извещает ТАСС.

"Мэр Евпатории Филонов задержан. Сегодня ожидается, что в Киевском районном суде Симферополя ему будет избрана мера пресечения", - поделился с информагентством осведомленный источник.

Силовики сообщили, что Филонова подозревают в превышении должностных полномочий "с причинением тяжких последствий" (ч. 3, ст. 286 УК РФ).

Вместе с тем, региональное управление ФСБ опубликовало видео с задержанием мэра Евпатории, передает "Крым.Информ".