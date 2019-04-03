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20:02

Футболисты Кокорин и Мамаев останутся под стражей до конца сентября

фото ЗакС политика Футболисты Кокорин и Мамаев останутся под стражей до конца сентября

Отечественные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся под следствием за побои, нанесенные случайным встречным, останутся под арестом как минимум до 25 сентября, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что суд отклонил ходатайство о возвращении в прокуратуру уголовного дела, поданное адвокатурой, которая уповала на недоказанность сговора двух спортсменов перед совершением противозаконных деяний.

В течение одного октябрьского дня 2018 года Кокорин и Мамаев в нетрезвом состоянии, по приезде из Петербурга избили водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Именно с высоким статусом последнего и принято связывать длительность, суровость нынешнего и, по всей видимости, неотвратимость будущего наказания для футболистов. В декабре статью "побои" им поменяли на "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Игроки выплатили компенсацию избитому ими водителю.

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22:57   pavelnikiforov   pavelnikiforov1992016ayvd@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog

20:52    
Нашли кого в тюрьму сажать! Воры под домашним арестом или под подпиской, а ребят упаковали так за [цензура]иганство.

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