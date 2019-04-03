Врански отказали в проведении акции из-за почитателей Пушкина

Организаторы петербургского митинга солидарности с жителями Архангельской области, протестующими против ввоза мусора в их регион, 3 апреля повторно не согласовали проведение акции в городских гайд-парках, сообщил ЗАКС.Ру один из заявителей Красимир Врански.

Эко-активисты планировали провести митинг 7 апреля в гайд-парке на площади Ленина. Однако в Смольном в пятницу, 29 марта, ответили, что на площади у Финляндского вокзала планируется другое мероприятие, которое продлится до 16-00. Получив отказ, заявители подали новое уведомление. В нем они указали, что начнут свою акцию в 16-10. В среду, 3 апреля, городская администрация вновь ответила отказом.

- Нам ответили, что с 12 до 18 часов, что будут проходить чтения, посвященные Пушкину, что на всей территории площади Ленина будут читать стихи. То есть это уже новое мероприятие, - прокомментировал Врански.

Он также отметил, что организаторы предлагали Смольному провести митинг в другом гайд-парке – саду 9-го октября. Но городские власти под разными предлогами дважды отказали и в этом.

По словам Врански, заявителям предложили провести митинг в Удельном парке. В ближайшее время они намерены принять решение о форме проведения акции.

Напомним, эко-акции 7 апреля пройдут в нескольких регионах России. В Петербурге организаторы намерены поддержать жителей Архангельской области и заявить о региональных экологических проблемах, в том числе частичной отмене слушаний по правилам землепользования и застройки, инициатором которой стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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