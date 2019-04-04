Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:36

ЦИК Украины огласил итоги выборов президента

фото ЗакС политика ЦИК Украины огласил итоги выборов президента

Комик Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набрали на выборах главы страны 30,24% и 15,95% соответственно по итогам обработки 100% протоколов, передает «Интерфакс» со ссылкой на украинский ЦИК.

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко свои голоса отдали 13,4% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко – 11,6%. Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко набрал 6,9% голосов, бывший глава СБУ Игорь Смешко – 6,04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,4%. Кандидат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул набрал 4,1% голосов, представитель партии «Свобода» Руслан Кошулинский – 1,6%.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Явка в первом туре выборов составила 63,52%.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, и по закону будет проводится второй тур выборов. В нем встретятся Зеленский и Порошенко. Они договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:25    
Россиянам надо больше и лучше работать, а не болтовнёй заниматься на дебатах!!!

11:37    
11.02.
Дебаты хоть в космосе!.
Но зато ДЕБАТЫ!!!
А у нас с первым лицом  никаких не было.

11:34    
Кашпировский тоже лечил все в залах, на стадионах, по ТВ!

11:21    
Зато у нас Президент прямые линии с жителями всей страны проводит и все вопросы так быстро решает, что аж слёзы от умиления наворачиваются.

11:02    
10:39.Ещё больше бы утёрли нам нос, если бы дебаты прошли в бассейне, на батуте или на ипподроме и тд.

10:39    
Поздравляю украинцев с достойными выборами!
Вы молодцы, утерли нам нос.
Ждем дебатов на стадионе. Такого нигде не было!!!

10:37    
Украина показала демократические выборы! Попытки фальсификации, вбросы были.
Но избирательные комиссии честно посчитали бюллетени.
Нам до них далеко.
В Приморье что сотворила Эллочка из ЦИрКа, а мандат Грудинину по Решению партии не дают, а вбросы бюллетеней ЧЛЕНАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, а программа "ГАС Выборы", которая дает возможность в ручном варианте  внести любые итоги по округам???
Много всего. И если бы, к примеру, восточные регионы решили стать самостоятельными, Донбасс бы вздрогнул.
Сами украинцы  сплоченный народ и несправедливость не потерпят.
А вся эта пена в виде радикалов дай бог, уйдет...

9:57    
15% голосов Порошенко - это невиданный мировой позор среди кандидатов-действующих президентов на 2-й срок! Удивили очень приличные 11,6% "пророссийского" кандидата Бойко, рейтинг которого вырос на 3-4% после поездки в Москву и встречи с российским премьером Медведевым...В Новороссии у него 25-40% поддержки, а в Луганской и Донецкой областях и того выше!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:35 Госдума повторно приняла отклоненный Совфедом закон о запрете хостелов в жилых домах

13:32 КГИОП признал региональными памятниками дачи Безкараваева в Сестрорецке

13:04 Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из страны   3

12:59 Полицейские не дали коммунистам сфотографироваться  у Конституционного суда

12:41 Сенатор предложил ограничить съемку на избирательных участках ради "гласности" выборов   1

12:33 1-й Инженерный мост "обновят" за 35 млн рублей

12:26 Суд отложил основное заседание по иску Резника к учредителю СМИ

12:10 Муниципал: "Пиратская партия" открывает "заимствованную" "Школу депутатов"

12:00 Суд вывел Беглова из дела по иску Резника к нему и учредителю СМИ Романову   5

11:52 Петербургских строителей накажут за мусор на стройке под Колпино

11:35 Чиновники в апреле "решили" проблему петербурженки, жаловавшейся на лёд в январе   1

11:19 Милонов снова высказал идею ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет   2

10:52 СМИ: Сын Рогозина уходит с поста вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации   4

10:27 Конституционный суд отказался проверить закон о повышении пенсионного возраста   17

9:57 Депутат Госдумы оценил ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.