ЦИК Украины огласил итоги выборов президента

Комик Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набрали на выборах главы страны 30,24% и 15,95% соответственно по итогам обработки 100% протоколов, передает «Интерфакс» со ссылкой на украинский ЦИК.

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко свои голоса отдали 13,4% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко – 11,6%. Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко набрал 6,9% голосов, бывший глава СБУ Игорь Смешко – 6,04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,4%. Кандидат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул набрал 4,1% голосов, представитель партии «Свобода» Руслан Кошулинский – 1,6%.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Явка в первом туре выборов составила 63,52%.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, и по закону будет проводится второй тур выборов. В нем встретятся Зеленский и Порошенко. Они договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский».