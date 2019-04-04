СМИ: Сын Рогозина уходит с поста вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации

Алексей Рогозин принял решение об уходе с постов вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Решение Рогозина собеседник агентства называет «не спонтанным» и говорит, что оно было принято около 2-3 недель назад. Источник удивлен тем, что Рогозин уходит «на фоне активного подъема проектов, которые реализует Ильюшин». Он напомнил, что несколько дней назад свой первый полет совершил легкий военно-транспортный самолет Ил-112В и был передан военно-транспортной авиации первый серийный самолет Ил-76МД-90А.

ОАК разработала план оптимизации структуры и сокращает ряд директоров по направлениям, вице-президентов и ряд структурных подразделений, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, место Рогозина в ПАО «Ил» может занять гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин. Должность Рогозина в ОАК исключат, а вместе с ней еще три места вице-премьеров: по государственной авиации спецназначения, по военной авиации и по стратегической и специальной авиации, пишет издание.

Рогозин был утвержден вице-президентом ОАК в 2017 году, ПАО «Ил» он возглавил спустя месяц. Его отец, Дмитрий Рогозин, - глава «Роскосмоса».