Чиновники в апреле "решили" проблему петербурженки, жаловавшейся на лёд в январе

Петербурженка Наталья Вахлова минувшим днем, 3 апреля, получила "благую весть" от городских чиновников: проблема ледяного тороса, заблокировавшего одну из остановок общественного транспорта, на которую она жаловалась, наконец решена - место посадки и высадки пассажиров свободно ото льда. Жалобу горожанка оставила на портале "Наш Санкт-Петербург" ещё 25 января.

"Вы это серьёзно? Выложить 3 апреля фото, подтверждающее, что вы решили проблему ледяных торосов на моей остановке, с которой я обратилась в январе!", - возмущается Вахлова у себя в Twitter.

Между тем, поделилась жительница города с "Фонтанкой", "роптать" на чиновников сильно не стоит, "кое-что" они всё же попытались сделать после её заявления.

"Справедливости ради нужно отметить, что дней через 10 после обращения что-то пытались сделать. Это видела моя мама. Однако все попытки разбить торосы происходили только на моей остановке, хотя на соседних также все покрылось льдом", - поделилась Вахлова.

Напомним, зима 2018-2019 выдалась в Петербурге чрезвычайно "щедрой" на осадки: объем выпавшего снега превысил ожидания синоптиков, застав городскую администрацию врасплох. В связи с этим, уборка дорог и кровель от осадков была организована плохо и вызывала критику горожан и политиков. В феврале глыба льда упала на головы двух студентов - один из них скончался на месте.