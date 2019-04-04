Петербургских строителей накажут за мусор на стройке под Колпино

Прокуратура Пушкинского района внесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства руководителю ООО «СК Феррум», сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение законодательства при строительных работах. Оказалось, что на объектах стройплощадок на Колпинском шоссе компания допускала сброс строительных отходов на грунт, в том числе – древесины, металла, полиэтилена и пенопласта.

Материалы проверки направлены в Госстройнадзор Петербурга. По результатам их рассмотрения будет решен вопрос о привлечении должностного лица и юрлица к ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов) в виде штрафа и предупреждения соответственно.