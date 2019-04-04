В Кировском районе отметят День партизанской славы

В подростково-молодежном клубе им. Лёни Голикова в Кировском районе состоится празднования Дня партизанской славы. В мероприятии примут участие члены местного Совета ветеранов, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, дети войны, школьники. Отмечается, что в качестве специальных гостей в Петербург приедут гости из Батецкого муниципального района Новгородской области и представители Дедовичского района Псковской области.

На встрече собравшиеся побеседуют о партизанах Северо-Запада и их заслугах во время войны, отдельно почтут память Лёни Голикова. Под конец мероприятия желающие посмотрят несколько фильмов патриотической направленности.

День партизанской славы – в этом году отмечается впервые. По инициативе общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" и поддержке Заксобрания Днем партизанской славы объявлен памятный для блокадного города день – 29 марта. Тогда в 1942 году голодающим горожанам пришла продовольственная помощь из Новгородской и Псковской областей.