"Военторг" запустил в продажу "куртки, как у Путина"

Сеть магазинов «Армия России» начала продажу демисезонных ветровок – таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО «Военторг».

По словам представителей компании, долгое время ветровка из плотного материала была «эксклюзивом» президента, но теперь ее может купить любой желающий с доставкой по России и миру. Стоит «куртка, как у Путина» около 7 тысяч рублей. К ней можно докупить тактические брюки за 4 тысячи рублей. Доступны размеры куртки от S до 4XL.

Путин часто ездит в Тыву на рыбалку. Исключение составил 2018 год, когда президент гулял по Енисею с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и другими, любуясь красотами: прогулка носила «природный, видовой» характер.

В 2013 году на озере Токпак-Холь Путин поймал гигантскую щуку весом 21 килограмм. Блогеры обратили внимание, что на фото с той рыбалки президент позирует в тех же штанах и с теми же часами, что в 2007 году. Из-за этого подумали, что фотографии старые, но в Кремле это опровергли.

В 2009 году в соцсетях обратили внимание на фото Путина с отдыха в Тыве 2009 года. Там президент позирует с голым торсом. Некоторые отметили неплохую физическую форму главы государства.