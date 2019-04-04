Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:23

"Военторг" запустил в продажу "куртки, как у Путина"

фото ЗакС политика "Военторг" запустил в продажу "куртки, как у Путина"

Сеть магазинов «Армия России» начала продажу демисезонных ветровок – таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО «Военторг».

По словам представителей компании, долгое время ветровка из плотного материала была «эксклюзивом» президента, но теперь ее может купить любой желающий с доставкой по России и миру. Стоит «куртка, как у Путина» около 7 тысяч рублей. К ней можно докупить тактические брюки за 4 тысячи рублей. Доступны размеры куртки от S до 4XL.

Путин часто ездит в Тыву на рыбалку. Исключение составил 2018 год, когда президент гулял по Енисею с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и другими, любуясь красотами: прогулка носила «природный, видовой» характер.

В 2013 году на озере Токпак-Холь Путин поймал гигантскую щуку весом 21 килограмм. Блогеры обратили внимание, что на фото с той рыбалки президент позирует в тех же штанах и с теми же часами, что в 2007 году. Из-за этого подумали, что фотографии старые, но в Кремле это опровергли.

В 2009 году в соцсетях обратили внимание на фото Путина с отдыха в Тыве 2009 года. Там президент позирует с голым торсом. Некоторые отметили неплохую физическую форму главы государства.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:38   Здравствуйте!  
Клиника пластической хирургии "Путинист" придаст вашему лицу черты схожие с ликом легендарного ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА!!! Самое популярное направление "Первая пластика - вторая свежесть!" Также подгоняем клиента в знаменитые рост, вес и пол ВОЖДЯ!
Наш адрес:
Москва, Кремль, Мавзолей.
Первым десяти посетителям скидки!

17:22    
Пора Вавану свой бренд регистрировать - "Моль", "Pasan", "Vavan". Made in KGB.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:50 Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника

20:17 Совбез: Путин утвердил новые меры безопасности в школах

19:55 Петербуржцы выбрали фонтаны, нуждающиеся в реконструкции

19:36 Два вместо трех: Беглов сбежал от ответа

19:33 Площадки под строительство предлагают изучать на предмет захоронений перед застройкой

19:01 Депутаты вновь задумались над наказанием для родителей курящих подростков   1

18:55 СМИ: Арестованный сенатор Арашуков не подал декларацию о доходах в срок

18:31 Россия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ   1

18:22 Абызов в СИЗО прочитал несколько книг за неделю и просит новые

17:58 Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора   1

17:55 За сутки в Петербурге от грязи отмыли 76 улиц   1

17:30 Школу для детей с ограниченными возможностями отремонтировали в Василеостровском районе

17:29 Путин, Матвиенко и Дрозденко выразили соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии

17:05 «Красный ручеек» под окном у Зорькина

17:02 Партия ветеранов России желает исключения Шнурова из думского комитета по культуре   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.