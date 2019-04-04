Школу для детей с ограниченными возможностями отремонтировали в Василеостровском районе

Врио градоначальника Александр Беглов посетил специальную школу №4 на Среднем проспекте В.О., 80, не так давно вновь открывшуюся после капитального ремонта.

"Мы должны всем детям создавать равные условия для получения образования, учитывая их способности и физическое здоровье. В этой школе дети получают не только знания, но и профессиональные навыки, готовятся к самостоятельной жизни", - обратился к собравшимся на церемонии открытия Беглов.

Образовательное учреждение располагается в здании 1899 года постройки, которое признано региональным объектом культурного наследия. Ремонтом занималась компания Setl Group.

Благодаря реновации в школе появилась современная образовательная инфраструктура, подчеркнутая нестандартными дизайнерскими решениями. Внутри оборудованы реставрационная мастерская, кулинарная студия и студия основ социальной жизни, релаксационное пространство, класс-трансформер и коворкинг-зона. Столовая, спортивный зал, кабинеты для занятий оснащены всем необходимым для инвалидов-колясочников.

Также в компании Setl Group пообещали завершить ремонт и в других корпусах учреждения - на Гаванской улице и улице Каховского.

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