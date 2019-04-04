За сутки в Петербурге от грязи отмыли 76 улиц

Петербургские коммунальщики и сотрудники дорожных служб отчитались о проделанных за 3 апреля работах: так, уведомили в профильных ведомствах, за сутки от пыли и грязи были очищены 76 городских улиц, на которых убрали песок и несколько раз помыли. Водные "процедуры" коснулись и остановок общественного транспорта.

Всего на дороги выехало 1215 единиц уборочной техники, из которых 150 штук - машины-пылесосы. На мытье дорог и тротуаров было потрачено почти 7,5 тысяч кубометров воды. С улиц вывезено около килотонны смёта. Отмечается, что как только в Петербурге полноценно потеплеет, влажная уборка будет осуществляться еженощно.