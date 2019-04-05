Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:53

Ройзман: Выборов без дебатов быть не может

фото ЗакС политика Ройзман: Выборов без дебатов быть не может

Комментируя украинские президентские выборы и сравнивая их с российскими электоральными процедурами, политик Евгений Ройзман подчеркнул, что сравнение выглядит "не в нашу пользу". Он высоко оценил поведение действующего главы соседнего государства Петра Порошенко, который не стал применять в целях давления на оппонентов "административный ресурс" и согласился на дебаты со своим главным противником, вышедшим вместе с ним во второй тур, шоуменом Владимиром Зеленским. Иной формат выборов, считает бывший мэр Екатеринбурга, противоречит самой их сути, и, к его глубокому сожалению, раз за разом реализуется в России.

Любой кандидат в депутаты, в президенты, отказавшийся, уклоняющийся от дебатов, должен сниматься с предвыборной гонки незамедлительно и безоговорочно. Никаких выборов без дебатов быть не может.

Евгений Ройзман

По словам Ройзмана, в последний раз настоящие выборы в России проводились в 1996-м году. Отметим, что действующий российский лидер Владимир Путин, официально пришедший к власти в 2000-м году, никогда публично не дискутировал со своими конкурентами. Аналогичным образом вел себя предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Второй тур украинских выборов, в котором столкнутся набравший в прошлом раунде 30 процентов голосов Зеленский и 16 процентов голосов Порошенко, пройдет 21 апреля.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:57    
Долой буржуазные выборы в России, тем более с идиотскими дебатами! Пора россиянам начинать, наконец-то, работать, а не болтать!!!

11:39    
Пока выборами руководит такой  ЦИрК с Эллочкой Панфиловой, у нас может быть что угодно, но не дебаты  всех конкретных кандидатов. Никаких помощников, советников и прочих прилипал. Только кандидаты. Притом все. Иначе дебаты не состоявшиеся. На прошлых дебатах ведущий откровенно издевался над Грудининым. Какой мужик такое потерпит!
Забыли наши верха, что они СЛУГИ  НАРОДА!!!

11:33    
Дебаты кандидатов в президенты проводятся за счет бюджета по закону Украины. Скорее всего стадион там не прокатит. Их ЦИК против.

11:20    
Смотрите сериал "Слуги народа".
Наши киношники способны создать только "Праздник".
"Слуги народа" у нас бы снять не дали.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:18 В Совфеде подтвердили отсутствие декларации о доходах арестованного Арашукова

14:53 ЕСПЧ принял жалобу фигуранта дела "Сети" Бояршинова на пытки

14:26 Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым

13:59 ОВД-Инфо и "Мемориал" просят Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

13:28 Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель   2

13:07 «Воин-В» затеяла «Крестовый поход» против Резника   8

12:55 Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге

12:23 Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

11:59 Муниципал: Прокуратура требует лишить полномочий депутата МО Княжево из-за сведений о доходах

11:31 Суд оштрафовал коммунальщиков за замену исторических дверей в доме на Большой Монетной улице

10:59 Назван срок введения в эксплуатацию непопулярного завода под Гатчиной

10:24 Отказ КС рассматривать запрос о пенсионной реформе мобилизовал Миронова   2

9:53 Ройзман: Выборов без дебатов быть не может   4

9:22 В Левашово открылось производство финской снегоуборочной техники

4 апреля, 20:50 Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника   9

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.