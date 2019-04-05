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Новости

13:28

Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель

фото ЗакС политика Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не беспокоят данные опроса американской компании Gallup, который показал, что каждый пятый россиянин хотел бы переехать из страны навсегда, передает «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что такие исследования проводят разные компании в разных странах. «Это далеко не самый высокий показатель, например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из США, гораздо больше, чем 1/5», - заявил Песков.

По мнению представителя Кремля, это «обычный процесс, кто-то предпочитает более подвижный, кто-то менее подвижный образ жизни». "Это нормальная тема для социологических исследований, но к таким результатам нужно относиться с известными допусками», - пояснил Песков.

Согласно данным опроса Gallup за 2018 год, покинуть США хотят меньше жителей, чем россиян – Россию: 12% против 20%. Показатель желающих эмигрировать из России достигло рекордного показателя с 2007 года. Минимум зафиксировали в 2014 году: о желании покинуть Россию говорили 7% опрошенных.

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15:19    
14:17 С такими "патриотами" как ты, России никаких врагов не нужно.

14:17    
Всем русофобам из прозападной "пятой колонны" надо в обязательном порядке свалить из России! Вот был бы праздник для патриотов России, остающихся с Родиной и в радость, и в печаль!

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