ОВД-Инфо и "Мемориал" просят Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

Представители ОВД-Инфо и правозащитного центра «Мемориал» обратились в Генпрокуратуру с жалобами на противоречия региональных законов о митингах федеральному, передает ОВД-Инфо.

Правозащитники заметили, что региональные власти могут дополнительно ограничивать, на каких территориях можно проводить акции, но всех, кроме одиночных пикетов. Однако в законах о митингах нескольких регионов такие ограничения нашли. Если при массовом пикете организаторам в крайнем случае не согласовывают акции, то для участников одиночных пикетов это несоответствие в законодательстве чревато незаконными задержаниями и штрафами, подчеркнули правозащитники.

Вопросы у заявителей вызвали законы нескольких регионов: Оренбургской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов, Адыгеи и Бурятии. Правозащитники напомнили, что в Сахалинской области суд отменил ограничения для пикетов, но есть опасение, что изменение в законодательство так и не внесли. В Костроме ограничения для пикетов отменили по требованию областной прокуратуры в 2015 году.